Promenade urbaine « Crime et Justice à Riom (fin XVIIIe siècle – début XXe siècle) » Place des Martyrs de la Résistance Riom, 16 septembre 2023, Riom.

Promenade urbaine « Crime et Justice à Riom (fin XVIIIe siècle – début XXe siècle) » Samedi 16 septembre, 10h00 Place des Martyrs de la Résistance Entrée libre sur inscription par email (30 personnes maximum)

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et de l’ouverture des anciennes prisons de Riom (ancien centre de détention et ancienne maison d’arrêt), cette promenade historique – coorganisée par la Société de l’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXème et l’association Albin – vous invite à partir à la découverte de l’histoire judiciaire et du patrimoine carcéral de Riom, la capitale judiciaire du Puy-de-Dôme.

Après une promenade « sur les traces judicaires clermontoises du XIXe siècle » à l’automne 2022, Lisa Bogani et Sébastien Soulier vous proposent de plonger dans l’histoire des petites et grandes affaires criminelles dont Riom a été le théâtre de la fin du XVIIIe siècle à la veille de la Grande Guerre. Soulèvements populaires, cambriolages, meurtres, rixes, guet-apens, évasion de prisonniers… Visite guidée de la face sombre de Riom.

Promenade proposée par les historien.e.s Lisa Bogani, auteure de Vols et voleurs en Auvergne au XIXe siècle : entre « réalité » judiciaire et représentation sociale, 2020 et de Sébastien Soulier, auteur de La chronique criminelle dans la presse du Puy-de-Dôme, 1852-1914, Fondation Varenne, 2013.

Créée en septembre 2022 par des doctorants de l’Université Clermont Auvergne, l’association Albin encourage la réflexion sur et dans le milieu carcéral et les lieux de privation de libertés pour l’introduction, le maintien et le partage du savoir universitaire.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Sources : photothèque Cg63 et Bibliothèque du Patrimoine de Clermont-Ferrand. Montage : Lisa Bogani.