SOIREE DE LA SAINT SYLVESTRE Place des Martyrs de la Résistance Raon-l’Étape, 31 décembre 2023, Raon-l'Étape.

Raon-l’Étape,Vosges

Venez fêter le réveillon de la Saint Sylvestre avec le comité Miss Nymphéa Grand Est. Repas dansant sur les plus grands tubes des années 80.

Au menu : buffet froid festif comprenant un verre de crémant et 6 petits fours (foie gras, huitres, crevettes, saumon, terrine festive, salades, viandes et charcuteries) / fromage, salade et desserts / café et cotillons. Boissons non comprises. Menu enfants pour les moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 5 ans.

Nombre de places limitées : réservations par téléphone jusqu’au 10/12.. Tout public

Lundi 2023-12-31 20:00:00 fin : 2024-01-01 . 35 EUR.

Place des Martyrs de la Résistance Salle Beauregard

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est



Come and celebrate New Year’s Eve with the Miss Nymphéa Grand Est committee. Dinner and dance to the greatest hits of the 80s.

Menu: festive cold buffet including a glass of crémant and 6 petits fours (foie gras, oysters, shrimps, salmon, festive terrine, salads, meats and charcuterie) / cheese, salad and desserts / coffee and party favors. Drinks not included. Children’s menu for under-12s, free for under-5s.

Limited number of places: book by phone until 10/12.

Ven a celebrar la Nochevieja con el comité de Miss Nymphéa Grand Est. Cena y baile al ritmo de los grandes éxitos de los años 80.

En el menú: buffet frío festivo que incluye una copa de crémant y 6 petits fours (foie gras, ostras, gambas, salmón, terrina festiva, ensaladas, carne y charcutería) / queso, ensalada y postres / café y recuerdos de la fiesta. Bebidas no incluidas. Menú infantil para menores de 12 años, gratuito para menores de 5 años.

Plazas limitadas: reservas por teléfono hasta el 10/12.

Feiern Sie den Silvesterabend mit dem Komitee Miss Nymphéa Grand Est. Mahlzeit mit Tanz zu den größten Hits der 80er Jahre.

Menü: festliches kaltes Buffet mit einem Glas Crémant und 6 Petit Fours (Foie Gras, Austern, Garnelen, Lachs, festliche Terrine, Salate, Fleisch- und Wurstwaren) / Käse, Salat und Desserts / Kaffee und Kotillons. Getränke sind nicht inbegriffen. Kindermenü für Kinder unter 12 Jahren, Kinder unter 5 Jahren sind kostenlos.

Begrenzte Anzahl an Plätzen: telefonische Reservierungen bis zum 10.12.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES