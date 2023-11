Petit Train Blanc Place des Martyrs de la Résistance Colmar, 16 mars 2024, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Le petit train blanc vous fera découvrir le vieux Colmar de façon originale et ludique !.

2024-03-16 fin : 2024-11-02 . EUR.

Place des Martyrs de la Résistance

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



The little white train will make you discover the old Colmar in an original and playful way!

El trenecito blanco le hará descubrir el viejo Colmar de forma original y lúdica

Mit dem kleinen weißen Zug können Sie die Altstadt von Colmar auf originelle und spielerische Weise entdecken!

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de tourisme de Colmar