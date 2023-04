Cérémonie commémorative Place des Martyrs de la Résistance Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Cérémonie commémorative Place des Martyrs de la Résistance, 30 avril 2023, Bègles. Cérémonie commémorative Dimanche 30 avril, 11h00 Place des Martyrs de la Résistance Entrée libre Clément ROSSIGNOL PUECH, Maire de Bègles, vice-président de Bordeaux Métropole,

Le Conseil Municipal

et Michèle VIGNAC, Présidente de la section locale de la Fédération Nationale des Déportés, internés, Résistants et Patriotes (FNDIRP) de Bègles,

Vous prient de bien vouloir assister aux manifestations organisées à l’occasion de la journée nationale du souvenir de la déportation.

Le dimanche 30 avril

11h – dépôt de gerbes place des Martyrs de la Résistance

11h30 – rassemblement place du Général de Gaulle

11h45 – cérémonie au Cimetière (devant le monument des Déportés et Fusillés)

Le dimanche 30 avril

11h – dépôt de gerbes place des Martyrs de la Résistance

11h30 – rassemblement place du Général de Gaulle

11h45 – cérémonie au Cimetière (devant le monument des Déportés et Fusillés)

12h45 – vin d'honneur à l'Hôtel de Ville

Place des Martyrs de la Résistance
Bègles
33130

