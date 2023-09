Animation ludo-éducative Place des martyrs de la résistance Antibes, 14 octobre 2023, Antibes.

Animation ludo-éducative Samedi 14 octobre, 09h30 Place des martyrs de la résistance Accès libre

Retrouvez-nous sur la Place des Martyrs de la Résistance

– Atelier de cartographie affective: transmettre son expérience et son ressenti de la ville d’Antibes

– Atelier de réflexion sur la ville écologique: Réflexion collective et invitation à proposer des idées et projets écologiques

– Atelier de construction éphémère: A l’aide de carton, les jeunes passants pourront expérimenter et construire un espace éphémère à grande échelle

Place des martyrs de la résistance place des martyrs de la résistance, antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

