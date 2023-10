Exposition de photographie d’Architecture Place des martyrs de la résistance Antibes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Antibes Exposition de photographie d’Architecture Place des martyrs de la résistance Antibes, 13 octobre 2023, Antibes. Exposition de photographie d’Architecture 13 et 14 octobre Place des martyrs de la résistance Accès libre Venez décrouvrir notre exposition de photos d’achitecture.

En collaboration avec le club photo d’Antibes, l’architecture de la ville avec un nouveau regard sera présentée sur la Place des Martyrs de la Resistance. Place des martyrs de la résistance place des martyrs de la résistance, antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00 Antibes Juan-les-Pins Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Place des martyrs de la résistance Adresse place des martyrs de la résistance, antibes Ville Antibes Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Place des martyrs de la résistance Antibes latitude longitude 43.581658;7.123196

Place des martyrs de la résistance Antibes Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antibes/