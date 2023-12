Marche nordique Place des Marronniers Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Marche nordique Place des Marronniers Roubaix, 14 janvier 2024, Roubaix. Marche nordique 14 janvier – 19 mai 2024, les dimanches Place des Marronniers Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-14T09:00:00+01:00 – 2024-01-14T12:00:00+01:00

Fin : 2024-05-19T09:00:00+02:00 – 2024-05-19T12:00:00+02:00 Découvrez cette activité qui vous invite à explorer la nature tout en prenant soin de vous.

Que vous soyez un sportif chevronné ou simplement à la recherche d’une manière agréable de bouger, la marche nordique offre un équilibre parfait entre exercice physique et connexion avec la nature.

Alors, prêt à découvrir une nouvelle façon de vous déplacer et de vous immerger dans le monde qui vous entoure ? Rendez-vous à 9h pour l’échauffement.

Départ de la marche à 9h30. Gratuit et accessible à tous, tenue de sport conseillée, prêt de matériel possible. Place des Marronniers Parc barbieux Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 66 47 63 »}, {« type »: « email », « value »: « service.sport@ville-roubaix.fr »}] marche nordique sport Amandine Derachinois – Ville de Roubaix Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Code postal 59100 Lieu Place des Marronniers Adresse Parc barbieux Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Place des Marronniers Roubaix Latitude 50.677269 Longitude 3.162571 latitude longitude 50.677269;3.162571

Place des Marronniers Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/