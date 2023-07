[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Poucharramet] MARION TIBERGE, LA BRASSERIE SONORE & LES TRASH CROUTES Place des marronniers Poucharramet, 11 août 2023, Poucharramet.

[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Poucharramet] MARION TIBERGE, LA BRASSERIE SONORE & LES TRASH CROUTES Vendredi 11 août, 09h30, 12h30, 16h00, 17h30, 19h30, 21h00 Place des marronniers SPECTACLES : entrée libre dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie // VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES : gratuites sur réservation auprès de Haute-Garonne Tourisme // PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE DES 19h

☼ Concert à 12h30

PIQUE-NIQUE MUSICAL AVEC LA MAISON DE LA TERRE (Label Comme à la maison)

Possibilité d’amener ou d’acheter son pique-nique sur place

COQUILLE

Solo de violoncelle à l’ambiance cinématographique inclassable

Des compositions originales, plurielles pleines d’humanité, de vivant, et d’émotions.

Inspirée de sa formation classique et influencée par les musiques actuelles Coquille compose une musique cinématographique, organique, non verbale, enrichie d’une touche de pop. De la répétitivité, de la texture, de la mélancolie avec toujours au centre, le violoncelle.

► Distribution : Marion Tiberge : violoncelle

https://www.youtube.com/watch?v=CXbRgKOQVWA

—

☼ Concert à 19h30

LA BRASSERIE SONORE

Musiciens d’influences tous azimuts pour une dégustation sonore au goût sans pareil

La Brasserie Sonore propose un répertoire de composition entre Balkans, Jazz, Occitanie, Lagos et la Nouvelle Orleans…

Les cinq comparses brassent leurs influences respectives dans un répertoire de compositions.

Batterie, soubassophone, guitare, saxophone et trompette s’amusent, s’entrechoquent, s’unissent ou s’opposent… du jazz peut être, du groove c’est certain, du plaisir c’est assuré.

Conseillé par l’ADDA 82

► Distribution : Sylvain Picard : batterie / Jérôme Gonzalez : soubassophone / Dirk Vogeler : saxophone / Jean Petit : trompette / Emmanuel Bourgeois : guitare

https://www.youtube.com/watch?v=bjT2T1wDrzA

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

—

☼ Concert à 21h

LES TRASH CROUTES

Libres !

Détournement de tubes anglophones pour un cocktail explosif de vie et de liberté

Les Trash Croutes nous parlent d’amour, d’amitié, se confient, se chamaillent et surtout, s’écoutent.

Les personnages se dévoilent tout en pudeur et sans faux semblants au gré de chansons émancipatrices.

Comme à leur habitude, les complices de cette joyeuse bande reprennent et détournent en français des tubes anglophones des années 60 à nos jours.

Un cocktail explosif de vie et de liberté à partager avec toute la famille, les petits comme les grands enfants que nous sommes restés.

►Distribution : Julie Castel Jordy – LaRousssie : keytar, minilogue, chant / Aude Bouttard – Mme Morane : basse, contrebasse, chant / Clem Thomas – Kélèm : ukulélé, SPDS (séquenceur, batterie électronique), chant / Noémie Maton – Nono La Diva : xylophone, claquettes, percussions, chant / Julie Maingonnat – J-Love : comédienne, claquettes, chant / Brice Pellen : sonorisateur

https://www.youtube.com/watch?v=husroYOjkrY

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

9h30 – Balade à la découverte du village de Poucharramet et de ses alentours, entre patrimoine historique, religieux et naturel.

Le territoire de Poucharramet situé sur la haute terrasse de la Garonne riche en galets, surplombant la Bure et son lac, était occupé dès la préhistoire. Son patrimoine architectural atteste de l’effervescence spirituelle des lieux. Cette balade, dans un cadre naturel et varié, vous permettra d’admirer une architecture locale exceptionnelle notamment l’église fondée par l’ordre des Hospitaliers en 1102 et la maison du Commandeur.

Infos pratiques : Prévoir des chaussures adaptées à la marche (type baskets) et bouteilles d’eau obligatoires.

RDV : Salle de la Commanderie – 8 Rue du Vignier de Saint-Jean, 31370 Poucharramet

Durée : 2h30

Jauge : Jusqu’à 40 personnes

16h – Visite commentée de l’atelier-galerie de sculpture de l’artiste Ousmane Dermé.

Vous pourrez découvrir les étapes de création d’une sculpture en bronze, spécialité de l’artiste, qui interprète essentiellement la figure humaine en recherchant par le mouvement de la matière à exprimer la beauté de la nature et de la vie. Vous visiterez également l’espace d’exposition attenant à l’atelier.

RDV : Atelier de Sculpture Ousmane Dermé – 4 chemin de Temple, 31370 Poucharramet

Durée : 1h

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

http://ousmanederme-sculpteur.com/

17h30 et 18h15 – Visite commentée de l’atelier-musée du Huchier

Venez découvrir cet authentique atelier-musée d’un artisan « Huchier » installé dans une ancienne étable présentant une collection d’outils qui servaient à travailler le bois autrefois.

RDV : Atelier musée du Huchier

Durée : 45min

Jauge : Jusqu’à 8 personnes

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie.

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE À PARTIR DE 19H

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

Place des marronniers Place de l’église, Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « bienvenue@tourismehg.com »}] [{« link »: « https://mariontiberge.com/ »}, {« data »: {« author »: « Coquille », « cache_age »: 86400, « description »: « Ru00e9alisation : Mikau00ebl Torren et Cu00e9line KaladjannCru00e9ation Lumiu00e8res/Conception vidu00e9os : Guilhem RivalsnMusique : Marion Tiberge », « type »: « video », « title »: « Coquille – Le Sel des Oublis », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/CXbRgKOQVWA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=CXbRgKOQVWA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCNcLkqFnMZlHtH0ZA-ygMjA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=CXbRgKOQVWA »}, {« data »: {« author »: « Brasserie Sonore », « cache_age »: 86400, « description »: « Second titre captu00e9 lors de la session au Studio de La Lune Rouge u00e0 Verfeil/Seye (82), le 17 novembre 2022. La Brasserie Sonore est une fanfare en quintet qui propose un ru00e9pertoire de composition entre Balkans, Jazz, Occitanie… », « type »: « video », « title »: « La Brasserie Sonore – Schu00f6ne Jahreszeit », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/bjT2T1wDrzA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=bjT2T1wDrzA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCtWaZV5DA1M2UKBpbaKoo4Q », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=bjT2T1wDrzA »}, {« data »: {« author »: « Klakson Production », « cache_age »: 86400, « description »: « Su00e9quences issues de la repru00e9sentation gu00e9nu00e9rale filmu00e9e le 14 du00e9cembre 2020 au Mu00e9tronum par les u00e9quipes de CHA Production.nCe spectacle est nu00e9 d’une proposition du Bijou, dans le cadre de l’appel u00e0 projet Salles Mu00f4mes de la SACEM.nIl a reu00e7u le soutien de l’ADAMI, du Centre National de la Musique, de la Ru00e9gion Occitanie, et de la Marie de Toulouse.nMerci aux salles qui ont accompagnu00e9 sa cru00e9ation en ru00e9sidence : Le Phare (Tournefeuille), La Biscuiterie (Chu00e2teau-Thierry), Le Bijou & le Mu00e9tronum (Toulouse).nnn – Distribution du spectacle -nnNono La Diva : Nou00e9mie Maton nLaRousssie : Julie Castel Jordy nKu00e9lu00e8m : Clem Thomas nMme Morane : Aude Bouttard nJ-Love La Technicienne : Julie Maingonnat nnMise en scu00e8ne : Valu00e9rie Castel Jordy nnAdaptations, traductions, arrangements musicaux : Les Trash Croutes nArrangement et production musicale – Medley Revelation : Bastien Andrieu nCoach Vocal : Julie Castel JordynChoru00e9graphies : Les Trash Croutes nAccompagnement vocal : Julie Castel Jordy nCostumes et maquillages : Lilou Poujade nRaccords costumes : Manon Tournereau nAccessoires : Mu00e9lanie BouychounnRu00e9gie son : Brice Pellen nRu00e9gie Lumiu00e8re : Julie Maingonnat nnn – Cru00e9dits -nnCaptation vidu00e9o : Benoit Chatellier, Celine Rouzoul, Nicolas Eychenne, Estelle Gasc, Olivier Pereda pour CHA ProductionsnRu00e9alisation et montage vidu00e9o : Benoit Chatellier & Cu00e9line Rouzoul pour CHA ProductionsnPrise de son et mixage audio : Julien Soula nnnProduction et Diffusion : Klakson nCo-production : Les Trash Croutes & Le BijounnContact diffusion : booking@klakson.frnnSite web de Klakson : http://klakson.frnSite web des Trash Croutes : https://lestrashcroutes.wordpress.com/ », « type »: « video », « title »: « TRASH CROUTES – LIBRES (TEASER) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/husroYOjkrY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=husroYOjkrY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC55c8MqmKtQJU-0dtENxmvA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=husroYOjkrY »}, {« link »: « http://ousmanederme-sculpteur.com/ »}, {« link »: « mailto:bienvenue@tourismehg.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-11T09:30:00+02:00 – 2023-08-11T12:00:00+02:00

2023-08-11T21:00:00+02:00 – 2023-08-11T22:15:00+02:00

© CHA PROD