Randonnées pédestre et vélo La Peyratte Place des Marronniers La Peyratte, 17 septembre 2023, La Peyratte.

La Peyratte,Deux-Sèvres

Départ place des Marronniers entre 08h et 10h

Circuits :

7 km pédestre

12 km pédestre avec ravitaillement

19 km et 41 km vélo avec ravitaillement

Les dons récoltés seront reversés à la Fondation du Patrimoine au bénéfice de la rénovation de l’Église..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

Place des Marronniers

La Peyratte 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Departure from Place des Marronniers between 8 and 10 a.m

Circuits :

7 km on foot

12 km walking with refreshments

19 km and 41 km cycling with refreshments

Donations will be donated to the Fondation du Patrimoine for the renovation of the church.

Salida de la Place des Marronniers entre las 8 y las 10 h

Circuitos :

7 km a pie

12 km a pie con avituallamiento

19 km y 41 km en bicicleta con avituallamiento

Las donaciones se destinarán a la Fondation du Patrimoine para la renovación de la iglesia.

Start Place des Marronniers zwischen 08h und 10h

Rundgänge :

7 km Fußweg

12 km Wandern mit Verpflegung

19 km und 41 km Radfahren mit Verpflegung

Die gesammelten Spenden gehen an die Stiftung für das Kulturerbe zugunsten der Renovierung der Kirche.

Mise à jour le 2023-09-12 par CC Parthenay Gâtine