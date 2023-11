Fête aux Marronniers – Vendredi 17 novembre Place des Marronniers Blagnac, 17 novembre 2023, Blagnac.

Fête aux Marronniers – Vendredi 17 novembre Vendredi 17 novembre, 18h00 Place des Marronniers Renseignements

Les habitants du quartier sont invités à ce moment de convivialité. De nombreuses animations sont prévues et les petits pourront profiter des stands de maquillage et de sculptures de ballons. Il y aura aussi de quoi se restaurer et se réchauffer : velouté d’automne, chocolat et vin chauds et autres gourmandises des commerçants du quartier.

Place des Marronniers Pl. des Marronniers 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-blagnac.fr/ma-mairie/democratie-cooperative/comites-locaux-dinitiatives-citoyennes/clic-quartier-odyssud »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:00:00+01:00 – 2023-11-17T20:00:00+01:00

repas quartier