Soirée tartes flambées Place des marroniers Zellenberg, 18 août 2023, Zellenberg.

Zellenberg,Haut-Rhin

Dégustez les traditionnelles tartes flambées au coeur de ce village typiquement alsacien..

2023-08-18 fin : 2023-08-19 23:00:00. 0 EUR.

Place des marroniers

Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est



Enjoy traditional tartes flambées in the heart of this typical Alsatian village.

Saboree las tradicionales tartas flambeadas en el corazón de este pueblo típicamente alsaciano.

Genießen Sie die traditionellen Flammkuchen im Herzen dieses typisch elsässischen Dorfes.

