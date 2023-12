Les animations de l’après-midi du village de Noël d’Arcachon Place des Marquises Arcachon, 1 décembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Arcachon se met aux couleurs de Noël. Autant de rendez-vous qui sauront séduire petits et grands.

Les animations de l’après-midi. Horaires consultables sur le village.

Chaque année, la place des Marquises s’anime pour vous plonger dans l’ambiance des fêtes de fin d’année : concerts, spectacles, jonglerie, contes, chants de Noël… à vous de choisir.

Samedi 9 décembre Les Ambrassadors (fanfare festive)

Samedi 16 décembre Mamz’elle Beeand the Toys (chanteuse et musiciens Swing de Noël)

Dimanche 17 décembre La Locomotive de Noël (musiciens, jonglerie et bulles magiques)

Samedi 23 décembre Monsieur François, Facteur particulier du Père Noël (conteur merveilleux)

Mardi 26 décembreLes Satin Doll Sisters (chants de Noël)

Jeudi 28 décembre Bassin Face Painting (maquillage pour enfants)

Vendredi 29 décembre Harmony Graces (…)

Programme complet dans l’onglet Documentation..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Place des Marquises

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Arcachon takes on the colors of Christmas. There’s something for everyone, young and old.

Afternoon entertainment. Schedules available in the village.

Every year, the Place des Marquises comes alive to immerse you in the atmosphere of the festive season: concerts, shows, juggling, storytelling, carols? the choice is yours.

Saturday December 9 Les Ambrassadors (festive brass band)

Saturday, December 16 Mamz?elle Beeand the Toys (singer and Christmas Swing musicians)

Sunday December 17 La Locomotive de Noël (musicians, juggling and magic bubbles)

Saturday, December 23 Monsieur François, Facteur particulier du Père Noël (wonderful storyteller)

Tuesday, December 26Les Satin Doll Sisters (Christmas carols)

Thursday, December 28 Bassin Face Painting (face painting for children)

Friday, December 29 Harmony Graces (…)

Full program in the Documentation tab.

Arcachon se engalana con los colores de la Navidad. Hay para todos los gustos, grandes y pequeños.

Animación por la tarde. Los horarios se pueden consultar en el pueblo.

Cada año, la plaza de los Marqueses se anima para sumergirle en el ambiente de las fiestas: conciertos, espectáculos, malabares, cuentacuentos, villancicos… usted elige.

Sábado 9 de diciembre Les Ambrassadors (banda de música festiva)

Sábado 16 de diciembre Mamz?elle Beeand the Toys (cantante y músicos de swing navideño)

Domingo 17 de diciembre La Locomotive de Noël (músicos, malabaristas y burbujas mágicas)

Sábado 23 de diciembre Monsieur François, el cartero privado de Papá Noel (magnífico cuentacuentos)

Martes 26 de diciembre The Satin Doll Sisters (villancicos)

Jueves 28 de diciembre Bassin Face Painting (pintura de caras para niños)

Viernes 29 de diciembre Harmony Graces (…)

Programa completo en la pestaña Documentación.

Arcachon erstrahlt in den Farben der Weihnachtszeit. So viele Termine, die Groß und Klein begeistern werden.

Die Animationen am Nachmittag. Öffnungszeiten können im Dorf eingesehen werden.

Jedes Jahr belebt sich der Place des Marquises, um Sie in Weihnachtsstimmung zu versetzen: Konzerte, Aufführungen, Jonglage, Märchen, Weihnachtslieder… Sie haben die Wahl.

Samstag, 9. Dezember Les Ambrassadors (festliche Blaskapelle)

Samstag, 16. Dezember Mamz?elle Beeand the Toys (Sängerin und Musiker mit Weihnachtsswing)

Sonntag, 17. Dezember La Locomotive de Noël (Musiker, Jonglage und Zauberblasen)

Samstag, 23. Dezember Monsieur François, Facteur particulier du Père Noël (wunderbarer Geschichtenerzähler)

Dienstag, 26. DezemberDie Satin Doll Sisters (Weihnachtslieder)

Donnerstag, 28. Dezember Bassin Face Painting (Kinderschminken)

Freitag, 29. Dezember Harmony Graces (…)

Vollständiges Programm auf der Registerkarte Dokumentation.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Arcachon