Marché d’Arcachon Place des Marquises Arcachon, 14 septembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Le marché, installé dans sa halle Baltard est situé en plein cœur de ville.

Il est la promesse d’un rendez-vous plein de saveurs, avec pour maîtres mots couleurs et fraîcheur sur les étals.

Les bancs des mareyeurs s’enorgueillissent de bars, soles, turbots fraîchement arrivés de la criée.

Ceux des ostréiculteurs regorgent d’huîtres.

Les fruits et les légumes y côtoient les produits gascons et autres fromages pyrénéens.

On s’y attarde volontiers, séduit par la convivialité du lieu..

2023-09-14 fin : 2023-09-14 13:00:00. .

Place des Marquises

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The market, installed in its Baltard hall, is located in the heart of the city

It is the promise of a meeting full of flavours, with colours and freshness on the stalls as the key words.

The fishmongers’ benches boast sea bass, sole and turbot freshly arrived from the auction.

Those of the oyster farmers are full of oysters.

Fruits and vegetables rub shoulders with Gascon products and other Pyrenean cheeses.

One lingers there willingly, seduced by the conviviality of the place.

El mercado, instalado en su sala Baltard, está situado en el corazón de la ciudad

Es la promesa de una cita llena de sabores, en la que las palabras clave son color y frescura en los puestos.

Los bancos de la pescadería cuentan con lubinas, lenguados y rodaballos recién salidos de la subasta.

Las de los ostricultores están llenas de ostras.

Las frutas y verduras se codean con los productos gascones y otros quesos pirenaicos.

Uno se queda allí de buena gana, seducido por la convivencia del lugar.

Der Markt in der Baltard-Halle befindet sich im Herzen der Stadt

Er verspricht ein Rendezvous voller Aromen, mit Farben und Frische an den Ständen.

Auf den Bänken der Fischhändler werden Wolfsbarsche, Seezungen und Steinbutt frisch von der Fischauktion angeboten.

Die Stände der Austernzüchter sind voll mit Austern.

Obst und Gemüse werden neben Produkten aus der Gascogne und Käse aus den Pyrenäen angeboten.

Man verweilt hier gerne und lässt sich von der Gemütlichkeit des Ortes verführen.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT Arcachon