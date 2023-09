Journée rose à Aumale Place des marchés Aumale, 14 octobre 2023, Aumale.

Aumale,Seine-Maritime

Marche rose proposée par le club de gym d’Aumale

– Dès 10h30 : Stand « Octobre rose » devant la halle au beurre

Présence de Trotty qui vendra divers objets et des infirmières azalées

– 14h00 : Rendez-vous devant la Halle au Beurre // 14h15 : Départ de la marche rose – 5 ou 10 km

Participation de 5.00€ min par personne

Dons en faveur de l’Association Emma. ☎ 06 29 02 95 78.

2023-10-14 10:30:00 fin : 2023-10-14 13:30:00. .

Place des marchés

Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie



Pink walk proposed by the Aumale gym club

– From 10:30 am: « Pink October » stand in front of the butter hall

Trotty on hand to sell various items and azalea nurses

– 2:00 pm: Meeting point in front of the Halle au Beurre // 2:15 pm: Start of the pink walk – 5 or 10 km

Participation 5.00? min per person

Donations to the Emma Association ? 06 29 02 95 78

Marcha rosa organizada por el club de gimnasia Aumale

– A partir de las 10.30 h: caseta « Octubre rosa » frente a la mantequería

Trotty estará vendiendo diversos artículos y enfermeras azalea

– 14.00 h: Punto de encuentro frente a la Halle au Beurre // 14.15 h: Inicio de la marcha rosa – 5 ó 10 km

Participación de 5,00? min por persona

Donaciones a la Asociación Emma ? 06 29 02 95 78

Rosa Wanderung angeboten vom Aumale Gym Club

– Ab 10:30 Uhr: Stand « Rosa Oktober » vor der Butterhalle

Anwesenheit von Trotty, die verschiedene Gegenstände und Azaleenschwestern verkauft

– 14.00 Uhr: Treffpunkt vor der Halle au Beurre // 14.15 Uhr: Start der rosa Wanderung – 5 oder 10 km

Teilnahme: 5.00? min pro Person

Spenden zugunsten des Vereins Emma ? 06 29 02 95 78

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche