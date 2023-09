Concert festif : Matilde est revenue Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois, 22 septembre 2023, Saint-Sulpice-le-Guérétois.

Saint-Sulpice-le-Guérétois,Creuse

Le comité de jumelage de St Sulpice Le Guérétoise organise un concert spectacle avec Matilde Verger-Mendez.

« En passant de l’accordéon à la guitare, Matilde nous invite à retrouver des chansons oubliées, égarées, endormies dans notre mémoire. Nous nous surprenons à fredonner, à chanter et même à danser sur les chansons du répertoire collectif des années 50 à nos jours. L’émotion virevolte entre l’accordéon musette et la guitare sèche.

Les chansons défilent sur les bords des lèvres. Notre mémoire est enfin revenue ! ».

Place des Lavandières Salle André Bourliaud

Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The St Sulpice Le Guérétoise twinning committee is organizing a concert-show with Matilde Verger-Mendez.

« Moving from accordion to guitar, Matilde invites us to rediscover songs that have been forgotten, misplaced or forgotten. We find ourselves humming, singing and even dancing to songs from the collective repertoire from the 50s to the present day. Emotion swirls between the musette accordion and the acoustic guitar.

The songs roll off the lips. Our memory has finally returned!

El comité de hermanamiento de St Sulpice Le Guérétoise organiza un concierto-espectáculo con Matilde Verger-Mendez.

« Pasando del acordeón a la guitarra, Matilde nos invita a redescubrir canciones olvidadas, perdidas u olvidadas. Nos encontramos tarareando, cantando e incluso bailando canciones del repertorio colectivo desde los años 50 hasta nuestros días. La emoción se arremolina entre el acordeón de musette y la guitarra acústica.

Las canciones ruedan por los labios. ¡Por fin nos ha vuelto la memoria!

Das Partnerschaftskomitee von St Sulpice Le Guérétoise organisiert ein Showkonzert mit Matilde Verger-Mendez.

« Indem sie vom Akkordeon zur Gitarre wechselt, lädt uns Matilde dazu ein, vergessene, verirrte, in unserem Gedächtnis eingeschlafene Lieder wiederzufinden. Wir ertappen uns dabei, wie wir zu den Liedern aus dem kollektiven Repertoire von den 50er Jahren bis heute summen, singen und sogar tanzen. Die Emotionen schwirren zwischen dem Musette-Akkordeon und der Trockengitarre hin und her.

Die Lieder ziehen an den Lippenrändern vorbei. Unsere Erinnerung ist endlich wieder da »!

