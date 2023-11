Vide ta chambre Place des Joyeusetes Saint-Julien-Beychevelle, 17 décembre 2023, Saint-Julien-Beychevelle.

Saint-Julien-Beychevelle,Gironde

L’APE de Saint-Julien-Beychevelle organise son premier « vide ta chambre ».

Venez trouver votre bonheur parmi les jeux, jouets, livres, loisirs créatifs et vêtements.

Buvette sur place.

Tous les bénéfices seront reversés à l’APE.

Sur réservation pour les exposants..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

Place des Joyeusetes Salle des fêtes

Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Saint-Julien-Beychevelle APE is organizing its first « vide ta chambre ».

Come and find what you’re looking for among games, toys, books, hobbies and clothes.

Refreshments on site.

All profits will be donated to the APE.

Reservations required for exhibitors.

El APE de Saint-Julien-Beychevelle organiza su primera « vide ta chambre ».

Ven y encuentra lo que buscas entre juegos, juguetes, libros, artesanía y ropa.

Refrescos in situ.

Todos los beneficios se donarán a la APE.

Los expositores deben reservar con antelación.

Die EV von Saint-Julien-Beychevelle organisiert ihren ersten « vide ta chambre ».

Kommen Sie und finden Sie Ihr Glück unter Spielen, Spielzeug, Büchern, kreativen Hobbys und Kleidung.

Erfrischungsgetränke vor Ort.

Alle Gewinne werden an die EV gespendet.

Auf Reservierung für die Aussteller.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Médoc-Vignoble