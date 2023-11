Election Miss Elégance Aquitaine Place des Joyeusetés Saint-Julien-Beychevelle, 19 novembre 2023, Saint-Julien-Beychevelle.

Saint-Julien-Beychevelle,Gironde

Le comité des Fêtes de Beychevelle va accueillir l’épreuve qualificative pour l’élection de Miss Elégance France 2024.

Ouverture des portes dès 15h30 pour un show qui débutera à 16h.

Tombola et buvette sur place.

Sur réservation car le nombre de places est limité..

Place des Joyeusetés Salle des fêtes

Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Beychevelle will be hosting the qualifying event for the Miss Elegance France 2024 election.

Doors open at 3.30pm for a show starting at 4pm.

Tombola and refreshment bar on site.

Places are limited, so book in advance.

El Comité de Fiestas de Beychevelle acogerá la prueba de clasificación para la elección de Miss Elegancia Francia 2024.

Apertura de puertas a las 15.30 h para un espectáculo que comenzará a las 16 h.

Tómbola y bar.

Las plazas son limitadas y deben reservarse con antelación.

Das Festkomitee von Beychevelle wird die Qualifikationsveranstaltung für die Wahl der Miss Elegance France 2024 ausrichten.

Die Türen öffnen sich ab 15.30 Uhr für eine Show, die um 16 Uhr beginnt.

Tombola und Erfrischungsgetränke vor Ort.

Nur mit Reservierung, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

