Spectacle « Ysengrin » COMPAGNIE LE BRUIT DU SILENCE
Samedi 1 juillet, 14h00
Place des Jeux Donnemarie-Dontilly
Spectacle bilingue en langue des signes

Quatre artistes sur scène, quatre saisons qui se déclinent autour de quatre récits et nous voilà partis vivre les drolatiques mésaventures d’Ysengrin, le loup tourmenté par son neveu Goupil qui ne lui épargne rien. Renseignements et programme complet :https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-donnemarie-dontilly Place des Jeux Place des Jeux 77520 Donnemarie-Dontilly Donnemarie-Dontilly 77520 Donnemarie-en-Montois Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-donnemarie-dontilly »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

