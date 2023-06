Spectacle « Goupil » COMPAGNIE LE BRUIT DU SLIENCE Place des Jeux Donnemarie-Dontilly Donnemarie-Dontilly Catégories d’Évènement: Donnemarie-Dontilly

Seine-et-Marne Spectacle « Goupil » COMPAGNIE LE BRUIT DU SLIENCE Place des Jeux Donnemarie-Dontilly, 1 juillet 2023, Donnemarie-Dontilly. Spectacle « Goupil » COMPAGNIE LE BRUIT DU SLIENCE Samedi 1 juillet, 11h00 Place des Jeux Le malicieux Goupil maîtrise l’art de la duperie comme pas deux et berne aussi bien marchands que bêtes. Sa cible préférée étant son oncle, le loup Ysengrin, fort mais crédule…

Ce spectacle est bilingue en langue des signes. Il sera présenté dans le cadre du festival Emmenez-moi à Donnemarie-Dontilly

Ce spectacle est bilingue en langue des signes. Il sera présenté dans le cadre du festival Emmenez-moi à Donnemarie-Dontilly

Renseignements et programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-donnemarie-dontilly

