Ciné goûter place des Jardins Airvault, 5 juillet 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Un ciné goûter est organisé par la médiathèque d’Airvault le mercredi 5 juillet à 17h

Animation gratuite

Informations au 05 49 63 27 41 ou mediatheque@cc-avt.fr.

2023-07-05

place des Jardins

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A movie snack is organized by the Airvault media library on Wednesday, July 5 at 5pm

Free entertainment

Information on 05 49 63 27 41 or mediatheque@cc-avt.fr

La biblioteca multimedia Airvault organiza un aperitivo de cine el miércoles 5 de julio a las 17.00 horas

Entretenimiento gratuito

Información en el 05 49 63 27 41 o en mediatheque@cc-avt.fr

Ein Filmsnack wird von der Mediathek in Airvault am Mittwoch, den 5. Juli um 17 Uhr organisiert

Die Animation ist kostenlos

Informationen unter 05 49 63 27 41 oder mediatheque@cc-avt.fr

