Heure du conte place des Jardins Airvault, 1 juillet 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Une heure du conte parents enfants jusqu’à 10 ans ou vous pourrez écouter les histoires de Nadine Decorce accompagnée de ses Kamishibais.

Animation à 10h30 (gratuite)

Informations au 05 49 63 27 41 ou mediatheque@cc-avt.fr.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . .

place des Jardins

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A story time for parents and children up to age 10, where you can listen to stories by Nadine Decorce, accompanied by her Kamishibais.

Event at 10:30 a.m. (free)

Information on 05 49 63 27 41 or mediatheque@cc-avt.fr

Cuentacuentos para padres e hijos de hasta 10 años, en el que podrán escuchar las historias de Nadine Decorce acompañada de sus Kamishibais.

Acto a las 10.30 h (gratuito)

Información en el 05 49 63 27 41 o en mediatheque@cc-avt.fr

Eine Märchenstunde für Eltern und Kinder bis 10 Jahre, bei der Sie den Geschichten von Nadine Decorce und ihren Kamishibais lauschen können.

Animation um 10:30 Uhr (kostenlos)

Informationen unter 05 49 63 27 41 oder mediatheque@cc-avt.fr

Mise à jour le 2023-06-01 par CC Airvaudais Val du Thouet