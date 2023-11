Bal médiéval – Guinguette d’hiver Place des Jacobins, Toulouse (31), 8 décembre 2023, .

Bal médiéval – Guinguette d’hiver Vendredi 8 décembre, 18h30 Place des Jacobins, Toulouse (31) Gratuit

Cet hiver**, le Couvent des Jacobins vous propose** une soirée guinguette exceptionnelle et gratuite le vendredi 08 décembre, de 18h**30** à 22h30. Profitez d’une programmation musicale médiévale, conviviale et festive avec un BAL et une initiation aux DANSES MEDIEVALES dans le cadre enchanteur du réfectoire et du cloître. Le tout accompagné d’une savoureuse restauration sur place.

Au Programme !

De la musique médiévale et une piste de danse : bal-concert par Pescaluna

Initiation aux danses médiévales

De quoi grignoter : Food truck « Chez Pelé et Tondu » et spécialités médiévales avec « Les Délices de l’Histoire »

Boissons fraîches… et chaudes : bières et vin (chaud!), tisanes et hypocras…

Des costumes prêtés gracieusement !

Jeux de plateaux médiévaux

Et un accueil plein de surprises avec les comédiens et jongleurs de Belli Mercator !

La troupe PESCALUNA parcourt les routes pour partager musiques et danses sur un répertoire médiéval et Renaissance. Ils pratiquent divers instruments tels les hautbois, chalémie, bombarde, cornemuses, flûtes, tambourin à cordes, mandole, oud, orgue médiéval et percussions.

Vos pieds commencent à bouger, c’est plus fort que vous ?… Approchez, approchez, entrez dans la ronde et laissez-vous guider par le maître de danse !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:30:00+01:00

