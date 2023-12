FRESQUE DUPIN & DUCLOS Place des Jacobins Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

fin : 2024-01-28 17:00:00 . Dans le cadre de Le Mans Sonore, Plein Champ propose une performance street art avec la réalisation d’une fresque par les artistes Dupin et Ducos sur un support carré de 3.50m.

» Reprenant notre point de vue en hauteur, nous allons créer une œuvre sur le thème des fonds marins. Peuplée seulement d’anecdotes et de petites histoires sans représenter frontalement la vie, nous voulons imaginer un véritable terrain de jeu visuel qui pourra faire travailler l’imagination du public ! « . Gratuit. .

Place des Jacobins

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

