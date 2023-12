POM BOUVIER B +RICCARDO LA FORESTA Place des Jacobins Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe POM BOUVIER B +RICCARDO LA FORESTA Place des Jacobins Le Mans, 26 janvier 2024 19:00, Le Mans. Le Mans,Sarthe .

2024-01-26 fin : 2024-01-26 . .

Place des Jacobins

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-06 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Heure : 19:00 Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Code postal 72000 Lieu Place des Jacobins Adresse Place des Jacobins Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville Place des Jacobins Le Mans Latitude 48.0074375 Longitude 0.1992621 latitude longitude 48.0074375;0.1992621

Place des Jacobins Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/