17ème édition des Rencontres « Femmes d’Histoire »..

Prochaines Rencontres : samedi 13 janvier 2024

10h00 · Inauguration des Rencontres

10h30 > 11h45

Table-ronde et débats animés par Juliette Cottin, journaliste indépendante avec Françoise Cloarec, Véronique Serrano, Martin Provost.

Des extraits du documentaire Pierre et Marthe Bonnard, la couleur du mystère réalisé par Catherine Aventurier seront diffusés au cours de la matinée.

11h45 > 12h00 · Pause

12h00 > 13h00 · Échanges avec le public

Valoriser les actions des femmes d’hier et d’aujourd’hui et mettre en perspective leur engagement dans la vie sociale, artistique, économique et politique, c’est ce que propose l’association Femmes d’histoire en organisant chaque année, au Mans, des rencontres thématiques.

Place des Jacobins Théâtre des Quinconces

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



