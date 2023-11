BOIRE FUMER ET CONDUIRE VITE Place des Jacobins Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe BOIRE FUMER ET CONDUIRE VITE Place des Jacobins Le Mans, 6 décembre 2023, Le Mans. Le Mans,Sarthe BOIRE FUMER ET CONDUIRE VITE de Philippe Lellouche Yves SOUDY – Jean Pierre PICHON Ludovic BRUNEAU – Sabrina MANFERDINI.

2023-12-06 fin : 2023-12-09 22:30:00. EUR.

Place des Jacobins Théâtre Paul Scarron

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



BOIRE FUMER ET CONDUIRE VITE by Philippe Lellouche Yves SOUDY – Jean Pierre PICHON Ludovic BRUNEAU – Sabrina MANFERDINI BOIRE FUMER ET CONDUIRE VITE de Philippe Lellouche Yves SOUDY – Jean Pierre PICHON Ludovic BRUNEAU – Sabrina MANFERDINI BOIRE FUMER ET CONDUIRE VITE von Philippe Lellouche Yves SOUDY – Jean Pierre PICHON Ludovic BRUNEAU – Sabrina MANFERDINI Mise à jour le 2023-11-13 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Place des Jacobins Adresse Place des Jacobins Théâtre Paul Scarron Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville Place des Jacobins Le Mans latitude longitude 48.0074375;0.1992621

Place des Jacobins Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/