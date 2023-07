LE GRAND DÉBARRAS Place des Jacobins Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe LE GRAND DÉBARRAS Place des Jacobins Le Mans, 8 septembre 2023, Le Mans. LE GRAND DÉBARRAS 8 et 9 septembre Place des Jacobins Les commerçants du Mans organiseront bientôt leur grande braderie annuelle. Mais attention ! Parce que cette année, parmi les authentiques boutiquiers et les honnêtes négociants de la ville se glisseront de méchants intrus, de fieffés menteurs, de sournois escrocs et de vils imposteurs… Place des Jacobins Place des Jacobins, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 50 21 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@quinconces-espal.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

