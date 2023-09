Cet évènement est passé Visite du centre ancien de Château-Gombert Place des héros Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Visite du centre ancien de Château-Gombert Place des héros Marseille, 16 septembre 2023, Marseille. Visite du centre ancien de Château-Gombert 16 et 17 septembre Place des héros Réservation obligatoire Visite guidée du centre ancien de Château-Gombert et de son patrimoine (fontaine, lavoir, moulin, maison du XVIe siècle, bastides, canal de Marseille). Place des héros Place des héros, 13013 Marseille Marseille 13013 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@ciq.chateaugombert.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 Office de Tourisme, Loisirs & Congrès Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Place des héros Adresse Place des héros, 13013 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Place des héros Marseille latitude longitude 43.352182;5.439121

Place des héros Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/