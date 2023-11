105e commémoration de l’armistice de 1918 Place des Héros et Martyrs Lambesc, 11 novembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

La ville de Lambesc commémore la fin de la Guerre de 1914-1918..

2023-11-11 10:45:00

Place des Héros et Martyrs

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The city of Lambesc commemorates the end of the 1914-1918 war.

La ciudad de Lambesc conmemora el final de la guerra de 1914-1918.

Die Stadt Lambesc gedenkt des Endes des Krieges von 1914-1918.

