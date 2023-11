L’heure du conte : Noël Place des halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 15 décembre 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,Manche

Histoires à écouter en famille, à partir de 3 ans. Gratuit.

Médiathèque de Villedieu, Place des halles. Infos : 02 33 91 00 91..

2023-12-15 18:00:00 fin : 2023-12-15 . .

Place des halles Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Stories for the whole family, ages 3 and up. Free admission.

Médiathèque de Villedieu, Place des halles. Info: 02 33 91 00 91.

Cuentos para toda la familia, a partir de 3 años. Entrada gratuita.

Biblioteca multimedia Villedieu, Place des Halles. Información: 02 33 91 00 91.

Geschichten zum Zuhören für die ganze Familie, ab 3 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos.

Mediathek von Villedieu, Place des halles. Infos: 02 33 91 00 91.

