Atelier généalogie Place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 14 décembre 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,Manche

Qui sont vos ancêtres ? De quelle région êtes-vous originaire ? Quels personnages célèbres font partie de votre famille ? Y a-t-il un auteur illustre dans votre entourage ?

Débutant.e ou aguerri.e, ce sont autant de questions auxquelles vous pourrez répondre après avoir suivi une initiation à la généalogie dispensée par des passionnés du sujet, qui se mettent à votre disposition pour vous aider à franchir le pas !

Inscription obligatoire auprès de notre équipe ou par téléphone au 02 33 91 00 91.

Rendez-vous à la médiathèque de Villedieu..

2023-12-14 14:00:00 fin : 2023-12-14 16:00:00. .

Place des Halles Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Who are your ancestors? What region are you from? Which famous people run in your family? Is there an illustrious author in your circle?

Whether you’re a beginner or an experienced researcher, these are just some of the questions you’ll be able to answer after taking a genealogy course run by genealogy enthusiasts who are on hand to help you take the plunge!

Please register with our team or call 02 33 91 00 91.

Meet at the Villedieu media library.

¿Quiénes son sus antepasados? ¿De qué región procede? ¿Qué personajes famosos hay en su familia? ¿Hay algún autor famoso en su círculo?

Tanto si es un principiante como un investigador experimentado, éstas son sólo algunas de las preguntas a las que podrá responder después de asistir a un curso de iniciación a la genealogía impartido por personas apasionadas por el tema y dispuestas a ayudarle a dar el paso

Inscríbase con nuestro equipo o llame al 02 33 91 00 91.

Cita en la mediateca de Villedieu.

Wer sind Ihre Vorfahren? Aus welcher Region stammen Sie? Welche berühmten Persönlichkeiten gehören zu Ihrer Familie? Gibt es einen berühmten Autor in Ihrem Umfeld?

Ob Anfänger oder Fortgeschrittener – all diese Fragen können Sie beantworten, wenn Sie eine Einführung in die Genealogie erhalten, die von erfahrenen Genealogie-Experten geleitet wird, die Ihnen gerne helfen, den Schritt zu wagen!

Anmeldung bei unserem Team oder telefonisch unter 02 33 91 00 91 erforderlich.

Treffpunkt: Mediathek in Villedieu.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Villedieu-les-Poêles