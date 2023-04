Exposition – À la recherche de Constantia Place des halles, 13 avril 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Arpenter le bassin-versant de la Sienne en mots et en images.

Vernissage le 13 avril à 18h30. Lectures, rencontre et verre de l’amitié en présence des artistes.

Rendez-vous à la médiathèque de Villedieu-les-Poêles. Gratuit..

Vendredi 2023-04-13 à ; fin : 2023-05-27 . .

Place des halles Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Survey the Sienna watershed in words and images.

Opening on April 13 at 6:30 pm. Readings, meeting and drink in the presence of the artists.

Meeting at the media library of Villedieu-les-Poêles. Free of charge.

Un repaso a la cuenca de Siena en palabras e imágenes.

Inauguración el 13 de abril a las 18.30 horas. Lecturas, encuentro y copa en presencia de los artistas.

Encuentro en la mediateca de Villedieu-les-Poêles. Entrada gratuita.

Durchwandern Sie das Einzugsgebiet des Flusses Sienne in Worten und Bildern.

Vernissage am 13. April um 18.30 Uhr. Lesungen, Treffen und Umtrunk in Anwesenheit der Künstler.

Treffpunkt in der Mediathek von Villedieu-les-Poêles. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-04-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche