Marché de Noël à Saint-Philbert-de-Bouaine Place des Halles Saint-Philbert-de-Bouaine Saint-Philbert-de-Bouaine Catégories d’évènement: Saint-Philbert-de-Bouaine

Vendée

Marché de Noël à Saint-Philbert-de-Bouaine Place des Halles Saint-Philbert-de-Bouaine, 17 décembre 2022, Saint-Philbert-de-Bouaine. Marché de Noël à Saint-Philbert-de-Bouaine Samedi 17 décembre, 16h00 Place des Halles Saint-Philbert-de-Bouaine

Entrée libre

RDV samedi 17 décembre sur la Place des Halles pour le désormais traditionnel Marché de Noël du Comité des Fêtes de Saint Philbert de Bouaine ! Place des Halles Saint-Philbert-de-Bouaine Saint-Philbert-de-Bouaine Saint-Philbert-de-Bouaine 85660 Vendée Pays de la Loire Venez à la rencontre du Père Noël & de ses amis lutins !

Profitez des nombreuses animations proposées aux enfants (jeux en bois, tatouages éphémères…) et venez faire vos dernière emplettes auprès de la douzaine d’exposants, artisans & commerçants qui seront présents sous les halles ! Vin chaud, bière de Noël, gourmandises & Food Truck !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T16:00:00+01:00

2022-12-17T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Philbert-de-Bouaine, Vendée Autres Lieu Place des Halles Saint-Philbert-de-Bouaine Adresse Saint-Philbert-de-Bouaine Ville Saint-Philbert-de-Bouaine Age maximum 99 lieuville Place des Halles Saint-Philbert-de-Bouaine Saint-Philbert-de-Bouaine Departement Vendée

Place des Halles Saint-Philbert-de-Bouaine Saint-Philbert-de-Bouaine Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-philbert-de-bouaine/

Marché de Noël à Saint-Philbert-de-Bouaine Place des Halles Saint-Philbert-de-Bouaine 2022-12-17 was last modified: by Marché de Noël à Saint-Philbert-de-Bouaine Place des Halles Saint-Philbert-de-Bouaine Place des Halles Saint-Philbert-de-Bouaine 17 décembre 2022 Place des Halles Saint-Philbert-de-Bouaine Saint-Philbert-de-Bouaine Saint-Philbert-de-Bouaine

Saint-Philbert-de-Bouaine Vendée