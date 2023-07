Les befores des jeudis niortais Place des Halles Niort, 6 juillet 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Dans le cadre des jeudis niortais, la ville de Niort organise les « Befores Jeudis Niortais ».

Du 6 juillet au 17 août à partir de 19h, venez profitez d’un moment conviviale, Place des Halles, avant les concerts sur la pelouse du Moulin du Roc.

Au programme :

Prendre un verre, déguster, discuter… le tout en musique !.

2023-07-06 fin : 2023-08-17 . .

Place des Halles

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Jeudis Niortais » program, the city of Niort organizes the « Befores Jeudis Niortais ».

From July 6 to August 17, from 7pm, come and enjoy a convivial moment on Place des Halles, before the concerts on the Moulin du Roc lawn.

On the program:

Drink, taste, chat… all to the sound of music!

En el marco del ciclo « Jeudis Niortais », la ciudad de Niort organiza los « Befores Jeudis Niortais ».

Del 6 de julio al 17 de agosto, a partir de las 19:00 h, venga a disfrutar de un momento de convivencia en la Place des Halles, antes de los conciertos en el césped del Moulin du Roc.

En el programa:

Beber, comer, charlar… ¡al son de la música!

Im Rahmen der « Jeudis Niortais » organisiert die Stadt Niort die « Befores Jeudis Niortais ».

Vom 6. Juli bis zum 17. August können Sie ab 19 Uhr auf dem Place des Halles vor den Konzerten auf dem Rasen des Moulin du Roc ein gemütliches Beisammensein genießen.

Auf dem Programm stehen:

Ein Glas trinken, probieren, diskutieren… und das alles bei Musik!

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Niort Marais Poitevin