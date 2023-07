Les Apéros du Mardi Place des Halles Niort, 13 juin 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Rendez-vous du 06 juin au 29 août 2023 pour profiter de l’été autour d’un verre.

Les Apéros du Mardi seront présents tous les mardis de l’été, à Niort, de 18h00 à 22h00.

Chaque mardi, un artiste/groupe différent pour assurer l’animation musicale et un bar/restaurant différent pour s’assurer de bien s’hydrater et bien manger !

Plus d’informations artistes et lieux sur www.niortdedansdehors.fr/aperos-du-mardi/index.html.

Place des Halles

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Join us from June 06 to August 29, 2023 to enjoy the summer with a drink.

Apéros du Mardi will be present every Tuesday throughout the summer, in Niort, from 6pm to 10pm.

Every Tuesday, a different artist/group will provide the musical entertainment, and a different bar/restaurant to make sure you’re well hydrated and well fed!

Further information on artists and venues at www.niortdedansdehors.fr/aperos-du-mardi/index.html

Únase a nosotros del 6 de junio al 29 de agosto de 2023 para disfrutar del verano con una copa.

Les Apéros du Mardi estarán presentes todos los martes del verano, en Niort, de 18:00 a 22:00.

Cada martes, un artista/grupo diferente se encargará de la animación musical, y un bar/restaurante diferente se encargará de que esté bien hidratado y bien alimentado

Para más información sobre los artistas y los locales, visite www.niortdedansdehors.fr/aperos-du-mardi/index.html

Treffen Sie sich vom 06. Juni bis zum 29. August 2023, um den Sommer bei einem Drink zu genießen.

Die Apéros du Mardi werden während des Sommers jeden Dienstag in Niort von 18.00 bis 22.00 Uhr zu finden sein.

Jeden Dienstag sorgt ein anderer Künstler/eine andere Gruppe für die musikalische Unterhaltung und eine andere Bar/ein anderes Restaurant für die richtige Flüssigkeitszufuhr und das richtige Essen!

Weitere Informationen zu Künstlern und Orten auf www.niortdedansdehors.fr/aperos-du-mardi/index.html

Mise à jour le 2023-06-19 par OT Niort Marais Poitevin