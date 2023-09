Cet évènement est passé Réunion d’information des Jeunes Européens Place des Halles Niort Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Niort Réunion d’information des Jeunes Européens Place des Halles Niort, 14 septembre 2023, Niort. Réunion d’information des Jeunes Européens Jeudi 14 septembre, 18h00 Place des Halles Sur inscription Le Mouvement Européen de la Vienne, les Jeunes Européens de la Vienne, EUROPE DIRECT Poitiers Vienne / Deux-Sèvres et Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine te donnent rendez-vous le jeudi 14 septembre à 18h au bar de la place des halles à Niort pour venir discuter du projet « Jeunes Européens Poitou ». Tu es intéressé·e ? Inscris-toi en appelant le 06 87 99 51 84. Un covoiturage est possible au départ de Poitiers. Place des Halles Place des Halles, 79000 Niort Niort 79000 Centre-Ville Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Place des Halles Adresse Place des Halles, 79000 Niort Ville Niort

