Marché de Noël à Givry en Argonne place des halles Givry-en-Argonne, 16 décembre 2023, Givry-en-Argonne.

Givry-en-Argonne,Marne

Producteurs, artisans locaux dans la salle des fêtes et sous des chapiteaux à l’extérieur.

animations , passage du Père Noël

place entièrement décorée avec son grand sapin.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

place des halles

Givry-en-Argonne 51330 Marne Grand Est



Local producers and craftsmen in the village hall and under marquees outside.

entertainment, Santa Claus

fully decorated square with large Christmas tree

Productores y artesanos locales en el salón del pueblo y bajo carpas en el exterior.

animación, Papá Noel

plaza totalmente decorada con un gran árbol de Navidad

Lokale Produzenten und Handwerker in der Festhalle und in Zelten im Freien.

animationen , Vorbeikommen des Weihnachtsmanns

vollständig geschmückter Platz mit großem Tannenbaum

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne