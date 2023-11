Fête des Lumières de Frontenay-Rohan-Rohan Place des Halles Frontenay-Rohan-Rohan, 1 décembre 2023, Frontenay-Rohan-Rohan.

Frontenay-Rohan-Rohan,Deux-Sèvres

Venez admirer la fête des lumières de Frontenay-Rohan-Rohan le 1er décembre dès 18h !

Buvette et restauration organisées par l’APE de Frontenay-Rohan-Rohan..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

Place des Halles

Frontenay-Rohan-Rohan 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy Frontenay-Rohan-Rohan’s Festival of Lights on December 1st from 6pm!

Refreshments and food organized by the APE de Frontenay-Rohan-Rohan.

Venga a disfrutar de la Fiesta de las Luces en Frontenay-Rohan-Rohan el 1 de diciembre a partir de las 18.00 horas

Refrescos y comida organizados por la Asociación de Padres de Frontenay-Rohan-Rohan.

Bestaunen Sie das Lichterfest in Frontenay-Rohan-Rohan am 1. Dezember ab 18 Uhr!

Getränke und Speisen werden von der Elternvereinigung Frontenay-Rohan-Rohan organisiert.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Niort Marais Poitevin