Boum de Noël Place des Halles Firbeix, 1 décembre 2023, Firbeix.

Firbeix,Dordogne

Les années 80’s et 90’s à nos jours version Club avec DJ STEFFANO

Food trucks à partir de 19h (réservation fortement conseillée).

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Place des Halles Salle polyvalente

Firbeix 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Club version of the 80’s and 90’s to the present day with DJ STEFFANO

Food trucks from 7pm (reservations strongly recommended)

Versión club de los 80 y 90 hasta nuestros días con DJ STEFFANO

Food trucks a partir de las 19:00 (se recomienda reservar)

Die 80er und 90er Jahre bis heute Clubversion mit DJ STEFFANO

Foodtrucks ab 19 Uhr (Reservierung dringend empfohlen)

