Téléthon Place des Halles et Grande Rue Morestel, 8 décembre 2023, Morestel.

Morestel,Isère

Morestel a été désignée ville ambassadrice. Nombreuses animations au programme. Le feu d’artifice le samedi soir..

2023-12-08 fin : 2023-12-09 . .

Place des Halles et Grande Rue

Morestel 38510 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Morestel has been designated ambassador town. Numerous events on the program. Fireworks on Saturday evening.

Morestel ha sido designada ciudad embajadora. Numerosos actos en el programa. Fuegos artificiales el sábado por la noche.

Morestel wurde zur Botschafterstadt ernannt. Zahlreiche Animationen stehen auf dem Programm. Feuerwerk am Samstagabend.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné