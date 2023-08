Halles monumentale de Châtillon-sur-Chalaronne Place des Halles de Châtillon-sur-Chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne Catégories d’Évènement: Ain

Halles monumentale de Châtillon-sur-Chalaronne

La maison du marché de 1273 a été remplacée en 1440 par des halles à l'allure de cathédrale : 80 m de long, 20 m de large et 10 de haut. Le bâtiment partagé en trois travées est soutenu par d'énormes piliers de chêne sur lesquels repose la charpente également en chêne. A moitié détruites en 1670 par un incendie, elles seront reconstruites à l'identique grâce à la générosité de Mlle de Montpensier comtesse de Châtillon, qui autorisa les habitants à prendre le bois nécessaire dans sa forêt de Tanay. Elles sont clasées Monuments Historiques, accueillent tous les samedis matin le marché aux produits frais et servent aux manifestations.

