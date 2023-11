Noël à Chartres : « FraterNoël – La Bonbonnière de Santa Claus » Place des Halles Chartres, 9 décembre 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Santa Claus, sa compagne et trois Mères Veilleuse vont entrainer une Bonbonnière aux mille délices à travers les rues de Chartres. Une représentation de la compagnie Lilou..

Samedi 2023-12-09 11:30:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Place des Halles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Santa Claus, his companion and three Mères Veilleuse will lead a Bonbonnière of a thousand delights through the streets of Chartres. A performance by Compagnie Lilou.

Papá Noel, su acompañante y tres Mères Veilleuse llevarán una Bombonera de las mil delicias por las calles de Chartres. Un espectáculo de la compañía Lilou.

Santa Claus, seine Gefährtin und drei Mères Veilleuse werden eine Bonbonnière mit tausend Köstlichkeiten durch die Straßen von Chartres ziehen. Eine Aufführung der Compagnie Lilou.

