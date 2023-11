Noël à Chartres : Maison du Père Noël Place des Halles Chartres, 9 décembre 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Venez à la rencontre du Père Noël avant qu’il débute sa tournée de cadeaux. Les enfants pourront prendre des photos avec lui et repartir des pleins de souvenirs..

Samedi 2023-12-09 19:00:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. EUR.

Place des Halles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Come and meet Santa before he starts his round of presents. Children can take photos with him and leave with lots of memories.

Venga a conocer a Papá Noel antes de que empiece su ronda de regalos. Los niños podrán hacerse fotos con él y llevarse un montón de recuerdos.

Treffen Sie den Weihnachtsmann, bevor er seine Geschenke-Tour startet. Die Kinder können Fotos mit ihm machen und viele Erinnerungen mit nach Hause nehmen.

