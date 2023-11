NOËL AVANT NOËL Place des Halles Castries, 24 novembre 2023, Castries.

Castries,Hérault

Venez vous émerveiller de l’élégance et du prestige de cet incroyable monument aux portes de Montpellier.

Construit dès la fin du XVIème siècle par la famille de la Croix de Castries, le spectaculaire château de Castries n’a cessé au cours de son histoire de surprendre par son décor, ses jardins à la André le Nôtre et son aqueduc créé par Pierre-Paul Riquet..

2023-11-24 09:00:00 fin : 2023-11-24 18:00:00. .

Place des Halles

Castries 34160 Hérault Occitanie



Come and marvel at the elegance and prestige of this incredible monument at the gates of Montpellier.

Built at the end of the 16th century by the de la Croix de Castries family, the spectacular Château de Castries has never ceased to amaze with its décor, its André le Nôtre style gardens and its aqueduct created by Pierre-Paul Riquet.

Venga a maravillarse con la elegancia y el prestigio de este increíble monumento a las puertas de Montpellier.

Construido a finales del siglo XVI por la familia de la Croix de Castries, el espectacular castillo de Castries nunca ha dejado de sorprender por su decoración, sus jardines al estilo de André le Nôtre y su acueducto creado por Pierre-Paul Riquet.

Bestaunen Sie die Eleganz und das Prestige dieses unglaublichen Bauwerks vor den Toren Montpelliers.

Jahrhunderts von der Familie de la Croix de Castries erbaut wurde, hat das spektakuläre Schloss Castries im Laufe seiner Geschichte immer wieder mit seinem Dekor, seinen Gärten à la André le Nôtre und seinem von Pierre-Paul Riquet geschaffenen Aquädukt überrascht.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT MONTPELLIER