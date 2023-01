Marché du Pouliguen Place des Halles 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’Évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Marché du Pouliguen Place des Halles 44510 Le pouliguen, 3 janvier 2023, Le pouliguen. Marché du Pouliguen 3 janvier – 31 décembre Place des Halles 44510 Le pouliguen Info Covid 19: Les commercants respectent les protocoles sanitaires en vigueur. La Ville du Pouliguen maintient l’obligation de port du masque sur le marché, aux halles et dans les rues adjacent… Place des Halles 44510 Le pouliguen Place des Halles 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire Info Covid 19:

Les commercants respectent les protocoles sanitaires en vigueur.

La Ville du Pouliguen maintient l’obligation de port du masque sur le marché, aux halles et dans les rues adjacentes aux heures de marché (de 8h à 15h), et ce jusqu’au 31 juillet 2021, en raison de la forte concentration de population sur cet espace. Le grand marché au Pouliguen a lieu :

– du 1er avril au 31 octobre : les mardis, vendredis et dimanches

– du 1er novembre au 31 mars : les vendredis et dimanches Les halles sont ouvertes :

– tous les jours sauf le lundi du 1er septembre au 30 juin

– tous les jours du 1er juillet 31 août

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-03T08:00:00+01:00

2023-12-31T12:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Place des Halles 44510 Le pouliguen Adresse Place des Halles 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville Place des Halles 44510 Le pouliguen Le pouliguen Departement Loire-Atlantique

Place des Halles 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/

Marché du Pouliguen Place des Halles 44510 Le pouliguen 2023-01-03 was last modified: by Marché du Pouliguen Place des Halles 44510 Le pouliguen Place des Halles 44510 Le pouliguen 3 janvier 2023 Le Pouliguen Place des Halles 44510 Le pouliguen Le pouliguen

Le pouliguen Loire-Atlantique