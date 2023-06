Sons au fil de l’eau Place des Grèves La Chapelle-Saint-Mesmin, 30 juin 2023, La Chapelle-Saint-Mesmin.

Sons au fil de l’eau 30 juin et 1 juillet Place des Grèves Gratuit

Cette année La Chapelle-Saint-Mesmin, vous a concocté un programme très épicé pour son édition 2023 de « Sons au fil de l’eau ». Au menu, des spécialités ensoleillées d’Afrique aux États-Unis en passant par les Caraïbes et la Colombie. Entre les cocktails hauts en couleurs et les bonbons qui piquent, vous pourrez profiter de bons morceaux de Blues et de Soul mijotés aux petits oignons. Alors n’hésitez pas et venez vous régaler les yeux et les oreilles en bords de Loire.

Vendredi 30 juin

– Ouverture à 19h avec la fanfare KAFI – Fanfare de rue décalée

Sapés comme des rois, hauts en couleurs, les membres de la fanfare KAFI revisitent le concept des « sapeurs congolais ». Ils lui insufflent une French touch et vous offrent « Royal sapiens » : une musique épicée pour un show brillant et festif !

– 19h30: Home Cookin’ – Rythm&Blues, Soul

Home Cookin’ vous sert des morceaux influencés par le blues, le rock et le jazz. Une cuisine maison à base de perles soul des années 60, émincées, remixées, mijotées et gratinées… car c’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soul.

– 21h: KAFI – Fanfare de rue décalée

Vous reprendrez bien un peu de ce cocktail tonique, servi avec plumes et paillettes, par la fanfare KAFI?!

– 21h30: PAPA DAMDAM –

PAPA DAMDAM est un épicurien, un gourmet, un amoureux du verbe et un noceur invétéré. Sa musique, traverse l’Afrique tout du long, avec sa voix chaude et timbrée, une poésie railleuse à souhait, des perroquets et des chemises à fleurs.

– 22h30: clôture avec La fanfare KAFI

La fanfare KAFI, illumine une dernière fois votre soirée en paradant dans ses habits de lumière!

Samedi 1er juillet

– 17h: Plus haut, encore plus haut – Spectacle jeune public

Paul et son ourson,Teddy, nous font voyager dans leurs univers avec leurs valises et nous entraînent dans leurs folles aventures. Ils auront besoin de volontaires pour les aider à réaliser leur tour: monter plus haut, encore plus haut !

– 18h: Kafi – Fanfare de rue décalée

– 18h30: The kitchen groovers – Back to Amy

Le groupe de reprise rend cette fois hommage à Amy Winehouse. Les répétitions, entrecoupées de pauses cuisinières où ça groove autant dans les assiettes que derrière les instruments donnent son nom au groupe.

– 19h30: Kafi – Fanfare de rue décalée

– 20h00: The Cactus candies sextet – Honky Tonk – Rockabilly

Cette joyeuse bande vous entraine dans un road trip à travers les Etats-Unis des années 40 & 50. Des bars Honkytonks, aux shows de Nashville, l’ambiance musicale hillbilly et western swing vous fera danser.

– 21h30: Kafi – Fanfare de rue décalée

– 22h: Los Guayabo Brothers – Colombie

Ce groupe distille un véritable cocktail de folklore colombien et musiques modernes, en dévoilant le parfum tri-ethnique et festif qui le caractérise: l’Amérique, l’Afrique et l’Europe unies, fusionnées au rythme d’une énorme fête psycho-tropicale !

Buvette et restauration sur place.

