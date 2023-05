Parcours de découverte des arbres de la place des Grèves Place des Grèves La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Loiret Parcours de découverte des arbres de la place des Grèves Place des Grèves, 4 juin 2023, La Chapelle-Saint-Mesmin. Parcours de découverte des arbres de la place des Grèves Dimanche 4 juin, 15h00 Place des Grèves Accès gratuit, inscription souhaitée (20 personnes maximum) Venez découvrir avec Bernard Hervé de l’association Les Naturalistes Chapellois, l’importante variété d’arbres qui nous entourent. Vous apprendrez à les nommer avec des astuces pour les identifier. Place des Grèves Chemin des grèves 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ville-lachapellesaintmesmin.mapado.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 88 12 13 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00 nature Découverte Vincent Devailly Détails Catégories d’Évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin, Loiret Autres Lieu Place des Grèves Adresse Chemin des grèves 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin Ville La Chapelle-Saint-Mesmin Departement Loiret Age max 99 Lieu Ville Place des Grèves La Chapelle-Saint-Mesmin

Place des Grèves La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la chapelle-saint-mesmin/

Parcours de découverte des arbres de la place des Grèves Place des Grèves 2023-06-04 was last modified: by Parcours de découverte des arbres de la place des Grèves Place des Grèves Place des Grèves 4 juin 2023 La Chapelle-Saint-Mesmin Place des Grèves La Chapelle-Saint-Mesmin

La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret