Sortie ornithologique Place des Grèves La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Loiret Sortie ornithologique Place des Grèves, 4 juin 2023, La Chapelle-Saint-Mesmin. Sortie ornithologique Dimanche 4 juin, 09h00 Place des Grèves Accès gratuit, inscription souhaitée (20 personnes maximum) Thierry Blanchard de l’association Les Naturalistes Chapellois, vous propose de découvrir ou redécouvrir, d’entendre et d’observer les oiseaux de Loire. Si vous en avez, pensez à venir avec vos jumelles ! Place des Grèves Chemin des grèves 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ville-lachapellesaintmesmin.mapado.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 88 12 13 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T10:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T10:00:00+02:00 oiseaux Loire Françoise Nourisson Détails Catégories d’Évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin, Loiret Autres Lieu Place des Grèves Adresse Chemin des grèves 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin Ville La Chapelle-Saint-Mesmin Departement Loiret Lieu Ville Place des Grèves La Chapelle-Saint-Mesmin

Place des Grèves La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la chapelle-saint-mesmin/

Sortie ornithologique Place des Grèves 2023-06-04 was last modified: by Sortie ornithologique Place des Grèves Place des Grèves 4 juin 2023 La Chapelle-Saint-Mesmin Place des Grèves La Chapelle-Saint-Mesmin

La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret