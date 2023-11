ECORUN À MONTFERRIER-SUR-LEZ Place des Grèses Montferrier-sur-Lez, 10 décembre 2023, Montferrier-sur-Lez.

Montferrier-sur-Lez,Hérault

L’association “Les équipiers solidaires” est très heureuse de vous annoncer la 2ème édition de l’EcoRun Montferrier sur Lez..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Place des Grèses

Montferrier-sur-Lez 34980 Hérault Occitanie



The association ?Les équipiers solidaires? is delighted to announce the 2nd edition of the EcoRun Montferrier sur Lez.

Les équipiers solidaires? se complace en anunciar la 2ª edición de la EcoRun Montferrier sur Lez.

Der Verein « Les équipiers solidaires » freut sich sehr, Ihnen die zweite Ausgabe des EcoRun Montferrier sur Lez ankündigen zu können.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT MONTPELLIER