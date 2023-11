COURSE PÉDESTRE : SECONDE ÉDITION DE L’ECORUN DE MONTFERRIER SUR LEZ Place des Grèses Montferrier-sur-Lez, 10 décembre 2023, Montferrier-sur-Lez.

Montferrier-sur-Lez,Hérault

Des courses enfants avec des distances adaptées à tous les âges, une course ado et une course adulte sont programmées..

2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 14:00:00. .

Place des Grèses

Montferrier-sur-Lez 34980 Hérault Occitanie



Children’s races with distances to suit all ages, a teenager’s race and an adult’s race are scheduled.

Se han programado carreras infantiles con distancias para todas las edades, una carrera de adolescentes y una carrera de adultos.

Es sind Kinderläufe mit altersgerechten Distanzen, ein Teenagerlauf und ein Erwachsenenlauf geplant.

Mise à jour le 2023-11-17 par HERAULT SPORT